تقارير فلسطينية: إسرائيل شوّشت خطاب قاسم سليماني الى قطاع غزة

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حمّل الجهاد الإسلامي , اسرائيل مسؤولية تشويش بث خطاب قائد "فيلق القدس" الايراني قاسم سليماني عبر الفيديو في غزة ضمن مهرجان "البارود الرطب" الذي نظم بين غزة وطهران تضامنًا مع الفصائل الفلسطينية.

وقال الصحافي "جاكي حوجي" من صحيفة معاريف الاسرائيلية والاذاعة الاسرائيلية، إن الجهاد الإسلامي يحمّل اسرائيل بالمضايقة وتشويش بث خطاب سليماني، الذي كان يتوجب أن يُنقل ببث مباشر عبر القمر الصناعي.

وتم تأجيل بث الخطاب الى أجل غير محدد بسبب التشويش على نقل الخطاب ببث حي ومباشر من طهران.

وكانت قد دعت حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية وعدد من الفصائل الفلسطينية قائد فيلق القدس قاسم سليماني الى القاء كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس باللغة العربية في اطار المهرجان الذي ينظر تزامنًا في طهران وغزة.

في استمرار الفعالية التي نظمتها عدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دعت الفصائل إلى تشكيل جبهة عربية مقاومة تكون حاضنة شعبية للمقاومة لـ"مواجهة العدوان الإسرائيلي- الأمريكي على المنطقة".

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في كلمة له خلال مهرجان "البارود الرطب" إن الولايات المتحدة هي "رأس الإرهاب في العالم".

فيما اعتبر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أنه تم إدراج "قادة المقاومة على لوائح الخزانة الأمريكية من أجل عزل المقاومة عن محيطها العربي والإسلامي عبر وسمها بالإرهاب".

قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، أبو عماد الرفاعي، أن الحركة قامت وتقوم بمحاولة إيجاد قواسم مشتركة بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ الانقسام عام 2007، مؤكدا أن الواقع الفلسطيني لا يتحمل المزيد من الانقسامات والشحن الداخلي والتعبئة الداخلية التي تؤدي لتوتير الأجواء وتسبب انفجارات أمنية في عدة مناطق.

أما رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار خالد البطش فقال "لن ينجح الغرب في مخططاتهم وجعل المقاومة معزولة عن حاضنتها العربية والإسلامية"، مشيرا إلى أن "إيران اليوم بقادتها وجيشها وفدائييها يقفون مع فلسطين قلباً وقالبًا ومع المقاومة الفلسطينية وكل مقاتل".

فيما وجه القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان الشكر للدعم الايراني السخي، وقال "نتقدم بالشكر الجزيل لإيران التي دعمت وما زالت المقاومة سياسيًا وماديًا وعسكريًا واعلامياً، ونرفض كل التهديدات التي تتعرض لها من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال".

وكانت اسرائيل قد حذّرت من الرسالة التي سيوجهها سليماني عبر تقنية التحاور بالفيديو ببث مباشر من طهران، مؤكدة أن القيادي في الحرس الثوري الايراني يستغل الشعب الفلسطيني.