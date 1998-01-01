جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البطش: الشعب الفلسطيني لن يغادر مواقع الاشتباك مع الاحتلال حتى يستعيد حقه المسلوب

الإثنين 16 يوليو 2018 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: الشعب الفلسطيني لن يغادر مواقع الاشتباك مع الاحتلال حتى يستعيد حقه المسلوب



غزة/سما/

قال رئيس الهيئة العليا لمسيرة العودة خالد البطش اليوم الاثنين، إن الشعب الفلسطيني لن يغادر مواقع الاشتباك مع الاحتلال حتى يستعيد حقه المسلوب.

وأضاف البطش، أن مسيرات العودة وكسر الحصار لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها، مشدداً "أن شعبنا الفلسطيني في غزة لا يخاف الموت، وسيواصل مسيرات العودة رغم التصعيد العسكري الإسرائيلي".

وبين أن فعاليات المسيرة ستستمر بزخم كبير وستصبح خياراً لمواجهة الاحتلال ليس على مستوى غزة والضفة المحتلة وإنما سيمتد إلى القدس والأرضي المحتلة عام 948، ومخيمات اللجوء والشتات، موضحاً أن مسيرات العودة تتصدى لصفقة القرن.

#البطش #الشعب الفلسطيني #احتلال

أخبار ذات صلة

البطش- ارشيف

البطش: الشعب الفلسطيني لن يفرط في أرضه وحقه مهما تجبّر الاحتلال واختلت الموازين

الشهيد فادي البطش

ماليزيا: دولة تعمل لتدمير إمكانات الشعب الفلسطيني اغتالت البطش

دحلان- ارشيف

دحلان لــ الاحتلال: الشعب الفلسطيني لن يهدأ وستكون هناك جولات أشد وأعنف

الجهاد الاسلامي

الجهاد: المطلوب موقف سياسي ينسجم مع مطالب شعبنا وتدعو لاستمرار الاشتباك مع الاحتلال

الحكومة: هذا يوم أسود يعيشه الشعب الفلسطيني

البرادعي

البرادعي : الشعب الفلسطيني واعٍ لما يُدبّر له في الليل

الأكثر قراءة اليوم

"خطة ملادينوف" لإنقاذ غزة: إنعاش 4 قطاعات ومنع حرب وتستغرق 6 أشهر الى عام

أبو الهول: السلطة قد توافق على كثير من مطالب حماس للمصالحة

إيكونومست: لماذا استعان عمدة لبناني بشابات بملابس "ساخنة"؟

الرئيس يحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم إلى جانب عدد كبير من قادة الدول

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

البرلمان المصري يقر "بيع الجنسية" مقابل وديعة مالية

بالفيديو: اعترافات صادمة للأم التي رمت جثث أطفالها الثلاثة في الجيزة

الأخبار الرئيسية

غباي- ارشيف

غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة

قصف -ارشيفية

سقوط صاروخ اطلق من غزة قرب عسقلان بعد قصف الاحتلال نقاط رصد للمقاومة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان لا يستبعد اللجوء لحرب ضد غزة.. إذا توفر هذا الشرط!

نتنياهو

نتنياهو خلال زيارة غلاف غزة: " لا يوجد وقف إطلاق نار يستثني الطائرات والبالونات الحارقة

عباس كامل والرئيس عباس - ارشيف

مصادر لـ"سما": لا فيتو اسرائيلي على انهاء الانقسام وخطة "غرينبلات" انتهت