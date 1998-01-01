البطش: الشعب الفلسطيني لن يغادر مواقع الاشتباك مع الاحتلال حتى يستعيد حقه المسلوب

غزة/سما/

قال رئيس الهيئة العليا لمسيرة العودة خالد البطش اليوم الاثنين، إن الشعب الفلسطيني لن يغادر مواقع الاشتباك مع الاحتلال حتى يستعيد حقه المسلوب.

وأضاف البطش، أن مسيرات العودة وكسر الحصار لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها، مشدداً "أن شعبنا الفلسطيني في غزة لا يخاف الموت، وسيواصل مسيرات العودة رغم التصعيد العسكري الإسرائيلي".

وبين أن فعاليات المسيرة ستستمر بزخم كبير وستصبح خياراً لمواجهة الاحتلال ليس على مستوى غزة والضفة المحتلة وإنما سيمتد إلى القدس والأرضي المحتلة عام 948، ومخيمات اللجوء والشتات، موضحاً أن مسيرات العودة تتصدى لصفقة القرن.