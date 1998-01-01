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غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة

الإثنين 16 يوليو 2018 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غباي: لدينا طائرات وغواصات ونخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة



القدس/سما/

قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي، اليوم الاثنين إن حكومة الاحتلال تخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من غزة.

وأضاف غباي في تغريدة على تويتر "لدينا طائرتشبح من طراز F35، وطائرات F16 وقبة حديدية، غواصات الأغلى ثمناً، وحرب الكترونية الأكثر تقدماً في العالم، جيش قوي وقائد أركان رائع، لكن نفتقد كابينت وقرارات لذلك نخسر أمام الطائرات الورقية الحارقة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال إن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، لا يستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة.

وقال نتنياهو، خلال زيارة له اليوم الإثنين إلى بلدة سديروت المتاخمة للقطاع " لا يوجد وقف لإطلاق النار يستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة".

وكان طائرات الاستطلاع استهدفت في وقت سابق الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينتي بيت حانون ودير البلح وسط وشمال القطاع.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مني بخسائر كبيرة جراء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع لإحداث خسائر مادية للكيان الإسرائيلي ردًا على قمع قوات الاحتلال المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.

#احتلال #طائرات ورقية #غزة

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