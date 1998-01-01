الأحمد يكشف تفاصيل جديدة عن ملف المصالحة وآليات تنفيذها

رام الله / سما /

كشف عضو تنفذية مجلس المقاطعة وعضو مركزية فتح ( الموتمر السابع) عزام الأحمد، عن تفاصيل جديدة متعلقة بملف المصالحة الفلسطينية وآليات تنفيذها.

وقال الأحمد لإذاعة صوت فلسطين الرسمية مساء الاثنين ان مصر تواصل جهودها الحقيقية والجدية لإنهاء الانقسام مشيراً الى أن مصر ستحدد المواعيد والأطراف التي ستشارك في الاجتماعات المقبلة في القاهرة أو خارجها لتحقيق هذا الغرض.



وأضاف ان هذه الاجتماعات تهدف لتحديد الصيغة النهائية لآليات تنفيذ المصالحة وفق اتفاقيتي 2011 و 2017 مشيراً الى ان الجميع معني بتنفيذ المصالحة.

وكان الأحمد التقى بالأمس رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل وبحثا ملف المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد.

الى ذلك أعلن الأحمد أن سلسلة لقاءات سيعقدها في العاصمة اللبنانية بيروت مع جميع الفصائل الفلسطينية تمهيداً لعقد جلسة المجلس المركزي.