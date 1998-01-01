" الوجيز في العلاقات الدولية" اصدار جديد للدكتور الفطافطة

رام الله / سما /

صدر، اليوم، عن تجمع "باحثون بلا حدود" كتاب جديد بعنوان (الوجيز في العلاقات الدولية) للباحث في العلوم السياسية الدكتور محمود الفطافطة، وجاء الكتاب في 122 صفحة من القطع المتوسط.

ومما جاء في مقدمة الكتاب: لقد اعتمدنا زاوية تبدو لنا الأنسب في تجاوز تنوع المقاربات والنماذج التحليلية المطبقة على العلاقات الدولية، وفي الأخذ بالاعتبار تعقيد هذه العلاقات وطابعها المتغير.

ونظراً إلى أن مادة هذا الكتاب محددة لتدريب مادة العلاقات الدولية، فقد حاولنا أن تكون واسعة، أو شبه شاملة في ما يتعلق بموضوعات العلاقات الدولية، سواء تعلق الأمر بالتعريف ودلالاته، أم بالمناهج ومدارسها، أم بالنظريات وتفريعاتها، أم بالقضايا وتشابكها، أم بالنماذج وتأثيراتها.

وتطرق المؤلف د. الفطافطة في كتابه الى مواضيع شتى ومهمة للمتدرب أو الدارس، سواء أكان ملتحقاً في حقل العلوم السياسية، والذي يعتبر حقل العلاقات الدولية إحدى موضوعاته الكبرى، أو متدرباً ينتمي إلى حقول معرفية مختلفة في العلوم الاجتماعية.

كذلك، استعرض العديد من القضايا والموضوعات المهمة في هذا الحقل الخصب، سيما المتعلقة بالمدارس، والمناهج، والنظريات، والقضايا وغيرها.

وفي تقديمه للكتاب أكد البروفيسور أيمن يوسف، استاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في الجامعى العربية الأميركية بجنين، أن هذا الكتاب يُسلط الضوء على العلاقات البينية بين الدول وأهمية معادلة القوة والمصالح في العلاقات الدولية المعاصرة، خاصة أن النظريات الغربية في العلاقات الدولية والسياسة الدولية ما زالت هي المسيطرة ضمن سياق المصلحة والمنفعة وتراجع الاعتبارات الاخلاقية واعتبارات القانون الدولي وحقوق الإنسان في علاقة الدول مع بعضها البعض. يشار إلى أن د. محمود الفطافطة حاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة المنار بتونس.

ويعمل في الحقل الإعلامي والبحثي منذ 20 عاماً، يُدرس مساقات في الصحافة والعلوم السياسية والتفكير النقدي في العديد من الكليات والجامعات الفلسطينية، مؤسس تجمع " باحثون بلا حدود" في فلسطين، وكذلك منتدى " التفكير والبحث العلمي" . صدر له 15 كتاباً، في حين لديه ثمانية كتب تحت الطباعة، كما ونشر أكثر من 30 دراسة تتناول قضايا في الصحافة والعلاقات الدواية والشؤون الإسرائيلية والإسلامية والأمور التنموية. شارك في العديد من المؤتمرات الأكاديمية والسياسية داخل فلسطين وخارجها.