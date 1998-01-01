ليبرمان لا يستبعد اللجوء لحرب ضد غزة.. إذا توفر هذا الشرط!

القدس المحتلة / سما /

اعتبر وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، يتطلب إجماعا إسرائيليا، ولكنه لم يستبعد اللجوء اليها "كخيار أخير".

وقال ليبرمان في حديث للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الإثنين: " يجب أن يكون لعملية عسكرية واسعة النطاق إجماع واسع، بسبب تعددية الأحزاب والحركات والجماعات في إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد نقلت في الأسابيع الأخيرة تصريحات قادة عسكريين إسرائيليين بأن جيش الاحتلال "لن يخوض حربا في غزة بسبب الطائرات الورقية المحترقة".

ونفى ليبرمان، أن تكون إسرائيل قد وافقت على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وقال: " لا يوجد وقف لإطلاق النار، لقد وجهنا رسالة واضحة إلى حماس يوم السبت، وكانت رسالة عملية وليست لفظية وأنا آمل أن الرسالة قد وصلتهم ولكن على أي حال فإن الكرة في ملعبهم".

وأضاف: " لقد حاولنا استنفاد جميع الخيارات لتجنب صراع واسع النطاق في قطاع غزة، اقترحنا حزمة مساعدات إنسانية، وعرضنا جميع أنواع تدابير الإغاثة الاقتصادية، بالطبع مقابل قرار بحل قضية الجنود المفقودين والمواطنين الأسرى، حتى نتمكن من العودة إلى واقع مختلف، ولكن حماس رفضت كل المقترحات".

وتابع ليبرمان: " لذلك أعتقد أن الجميع في إسرائيل يدركون أنه إذا استمر قطاع غزة بالاحتكاك على السياج الحدودي، مع الحرائق، بكل أنواع الأجسام الطائرة، فلن يكون لدينا خيار آخر".

وقال ليبرمان إنه يلاحظ "انخفاض كبير في الشغب العنيف ومحاولات إشعال النار في الأراضي داخل دولة إسرائيل".

ولكنه استدرك: " لا يوجد أمن بعد، ليس هناك ما يدل على أن الرسالة قد وصلت بالفعل".

وحذر من أن إسرائيل "لا تعوقها أي عملية عسكرية في غزة"، وأضاف: " حتى لو كانت العملية مؤلمة جدا وحتى لو كانت العملية الأشد التي نقوم بها فإننا لسنا مستعدين لاستمرار هذا الواقع".