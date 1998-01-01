شرطيتان أميركيتان تقرران بالقُرعة اعتقال امرأة!

نيويورك ـ وكالات -

قالت الشرطة في ولاية جورجيا الأميركية إنه تم وقف شرطيتين عن العمل بعد أن لجأتا للقرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد إذا ما كانتا تعتقلان امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً بعد وقفها لتجاوزها السرعة أثناء قيادتها سيارتها.

وطبقاً لبيان للشرطة ومقطع مصور للحادث بثته محطة تلفزيون محلية قامت الشرطيتان بوقف المرأة في نيسان عندما كانت تقود سيارتها بسرعة بسبب تأخرها عن العمل في صالون لتصفيف الشعر في أتلانتا ومرت بسرعة بلغت 130 كيلومترا أمام الشرطيتين على طريق زلق.

وقال بيان للشرطة صدر يوم الجمعة إن الشرطيتين ناقشتا إذا ما كانتا تعطيان سارة ويب مخالفة لتجاوز السرعة أم تعتقلانها بسبب القيادة الطائشة.

وقال بيان إدارة شرطة روزويل إنهما قررتا إجراء قرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد ما تفعلانه معها.

وأوضح المقطع المصور أن الشرطية كورتيني براون استخدمت تطبيقاً للقرعة باستخدام العملة المعدنية على هاتفها المحمول وأن نتيجة القرعة جاءت ضد ويب وأن براون والشرطية الأخرى كريستي ويلسون كانتا تقهقهان لدى بدئهما في تحرير الاتهامات ضد ويب.

وأبلغت محطة (11 ألايف) التلفزيونية الإخبارية بأتلانتا ويب بهذا المقطع المصور، وقدمت ويب طلبا لمشاهدته وأدى بث المقطع المصور إلى إسقاط كل الاتهامات الموجهة لها خلال جلسة لمحكمة في التاسع من تموز.

وقال راستي جرانت قائد إدارة شرطة روزويل في البيان: "راعني استهانة أي من أفراد إنفاذ القانون بعملية اتخاذ قرار في شيء مهم مثل اعتقال شخص". وأضاف: إن تحقيقا بدأ وتم إعطاء الشرطيتين إجازة إدارية.