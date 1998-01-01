الاحتلال يقتحم منزل شهيد ويداهم عدة بلدات في القدس

القدس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال ، ظهر اليوم الاثنين، منزل الشهيد المقدسي معتز حجازي، في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفتشته، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن هاشم أبو زياد في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدّو شمال غرب القدس، وبلدتي كفر عقب والرام شمال القدس، الليلة الماضية، وداهمت عددا من منازل المواطنين والمتاجر وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.