المالكي: جاهزون للانخراط بأعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

رام الله / سما /

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيماوية أحمد اوزومجو، ومستشاريه، وذلك بعد دخول عضوية دولة فلسطين حيز النفاذ في المنظمة.

وأكد المالكي خلال اللقاء أن رؤية دولة فلسطين منسجمة مع رؤية المنظمة في المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وشدد على أن دولة فلسطين قد قدمت إعلانا حول جاهزيتها للانخراط بأعمال المنظمة، ومنع استخدام أي أسلحة كيماوية، وفي الوقت ذاته ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه الأسلحة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.

وأكد المالكي أهمية أن تقوم المنظمة بتدريب الكوادر الفلسطينية على التعامل مع خطر هذه الأسلحة.

بدوره، أشار اوزومجو إلى أهمية انضمام دولة فلسطين الى المنظمة، وعالمية هذه المنظمة والاتفاقية، ودورها في العالم، وأكد استعداد المنظمة استقبال الكوادر الفلسطينية للتعرف على مجمل عمل المنظمة.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني سفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، والقانونية ياسمين زعيتر.