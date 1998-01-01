تفاصيل الاعتداء بالضرب على وكيل نيابة بيت لحم في "مباحث الخليل"

رام الله / سما /

تعرض وكيل نيابة بيت لحم سمير بنات، صباح اليوم الإثنين، إلى اعتداء بالضرب من قبل عناصر المباحث العامة في الخليل.

وفي تفاصيل ما جرى، قال رئيس جمعية نادي اعضاء النيابة العامة، ناصر جرار، في حديث مع "القدس" دوت كوم، ان بنات توجه برفقة وكيل نيابة الخليل الى مكتب مباحث الخليل للاستفسار عن قضية متعلقة بشقيقته، لكن مدير مباحث الخليل أمر عناصره بطرده، ثم قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وجرّوه، وشتموه.

وأشار جرار إلى أن الاعتداء على بنات أدى إلى إيذائه جسديًا، حيث أن أثار الضرب ظاهرة عليه.

واوضح ان عملية الاعتداء تمت بشكل متعمد، مؤكدًا أنه لا يوجد اي مبرر يسمح للمباحث العامة بالاعتداء على اي مواطن او متهم او وكيل نيابة عامة، وهو ما يستوجب معاقبة المعتدين.

وبين ان الاعتداء على رئيس نيابة يعطي مؤشرا خطيرا حول لجوء المباحث العامة الى العنف في تحقيقاتها، وهو ما يمنعه القانون.

وبين جرار ان نادي اعضاء النيابة العامة وعلى اثر هذا الاعتداء تحمل مدير شرطة محافظة الخليل ومدير المباحث المذكور المسؤولية الكاملة، وتطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين واقالتهم واقالة كل من يثبت تورطه بهذا الفعل، وبالتحديد مدير فرع المباحث والافراد المعتدين.

وهدد جرار أنه في حال عدم اتخاذ اجراءات خلال الساعات المقبلة بحق المعتدين، سيتم تعليق العمل بشكل كامل مع جهاز الشرطة.