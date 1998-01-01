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هواوي ستقدم تقنية شحن سريع خارقة في هاتفها القادم

الإثنين 16 يوليو 2018 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي ستقدم تقنية شحن سريع خارقة في هاتفها القادم



وكالات / سما /

بدأت هواوي في التخطيط لإطلاق هاتفها الرائد للنصف الثاني من العام وجميعنا نعرف ان هذا الوقت من العام مخصص لسلسة Mate الشهيرة التي باتت أحد العلامات التجارية الجماهيرية في سوق الهواتف الذكية.

التسريبات حول الهاتف الجديد Mate 20 لازالت خجولة حتى الآن ولكن أحد التقارير من الصين ذكر أن الشركة الصينية تجهز للكشف عن أسرع تقنية شحن على الهواتف الذكية لتتخطى تقنية Super VOOC التي كشفت عنها شركة اوبو مؤخراً ( تشحن بطارية 3750mAh خلال 35 دقيقة).

بحسب المصدر فإن التقنية الجديدة سوف تتمكن من شحن بطارية هاتف ميت 20 برو خلال 30 دقيقة وذلك بسبب قوة الشحن التي تصل إلى 40 واط وهذا ضعف ماهو موجود في هواتف الشركة الأخيرة من سلسلة P.

شحن بطارية بسعة 4000 مللي امبير خلال 30 دقيقة سيكون أمراً رائعاً ، نتمنى أن تستطيع هواوي تنفيذه على أرض الواقع قريباً.

#هواوي #تقنية شحن

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