هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

عالم الفن

انشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن ارتباط الممثلة ياسمين صبري برجل أعمال خليجي، إلا أن الفنانة سارعت إلى التعليق على الخبر.



ونشرت لذلك، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة أعربت فيها عن غضبها من الشائعات وجاء فيها: " كفاية إشاعات بأه. كده كتير".