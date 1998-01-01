هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

عالم الفن
انشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن ارتباط الممثلة ياسمين صبري برجل أعمال خليجي، إلا أن الفنانة سارعت إلى التعليق على الخبر.
ونشرت لذلك، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة أعربت فيها عن غضبها من الشائعات وجاء فيها: " كفاية إشاعات بأه. كده كتير".
كما أكدت هذا النفي لاحقاً من خلال حسابها على "إنستغرام" حيث نشرت صورة جاء فيها: "الإشاعة والكلام الأهبل اللي بتقال اليومين دول ملوش أي أساس من الصحة. يا ريت كفاية كلام فيه بقا وشكراً".
ويشار إلى أن النجمة كانت أعلنت في وقت سابق انفصالها عن زوجها بعد ارتباطهما لمدة 5 سنوات، وقد فوجئ الكثير من المتابعين حينها بكونها متزوجة.