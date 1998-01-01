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إذا لم يُفْهم بالكلمات، فسيفهم من خلال عمل الجيش

نتنياهو خلال زيارة غلاف غزة: " لا يوجد وقف إطلاق نار يستثني الطائرات والبالونات الحارقة

الإثنين 16 يوليو 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو خلال زيارة غلاف غزة: " لا يوجد وقف إطلاق نار يستثني الطائرات والبالونات الحارقة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء  الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة.

وقال نتنياهو، خلال زيارة له اليوم الإثنين إلى بلدة سديروت المتاخمة لقطاع غزة: " لا يوجد وقف لإطلاق النار يستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة".

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إضافته: " إذا لم يُفْهم هذا الأمر بالكلمات، فإنه سيفهم من خلال نشاط الجيش الإسرائيلي"، في إشارة إلى تنفيذ المزيد من الهجمات على مواقع في غزة.

وجاءت أقوال نتنياهو بعد خلافات برزت بين وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، حول سبل التعامل مع الطائرات الورقية المحترقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء أمس شهد "مواجهة ساخنة" بين بنيت وأيزنكوت حول كيفية التعامل مع الطائرات الورقية.

وأضافت: " طالب الوزيران غلعاد اردان (وزير الأمن الداخلي) وبنيت بأن يُطلق الجيش النار صوب مطلقي هذه الطائرات، ورد أيزنكوت بالقول إن هذه مسألة شائكة".

#نتنياهو #الطائرات الورقية #غزة

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