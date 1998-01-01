جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

"سلب ونهب" في الشانزلزيه بعد التتويج بالمونديال!

الإثنين 16 يوليو 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سلب ونهب" في الشانزلزيه بعد التتويج بالمونديال!



وكالات / سما /

اقتحم حوالى 30 شابا، مساء الأحد، مركزا تجاريا في جادة الشانزليزيه في باريس، وعاثوا فيه خرابا ونهبوا بعضا من محتوياته، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، في وقت كان مئات آلاف الفرنسيين يحتفلون في الجادة الفارهة بفوز بلادهم بكأس العالم في كرة القدم.

وأوضح صحفي في "فرانس برس" أن الشبان الذين كان بعضهم ملثما اقتحموا مركز "دراغستور بوبليسيس" التجاري من مدخله الرئيسي الواقع في جادة "مارسو" وعاثوا فيه خرابا ثم خرجوا ضاحكين يتأبطون زجاجات نبيذ أو "شمبانيا" نهبوها من المركز التجاري، ويلتقطون لأنفسهم صورا بهواتفهم النقالة.

ومن جهتها تصدّت قوات الأمن للسارقين الذين رشقوها بمقذوفات، لترد عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب المصدر نفسه.

واستمرت المواجهة بين قوات الامن والمشاغبين حوالى 15 إلى 20 دقيقة، تفرق بعدها هؤلاء تحت وابل قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين تولى عناصر الأمن حراسة مدخل المركز التجاري.

ولكن الوضع لم يستتب تماما بعد ذاك، إذ ما هي إلا دقائق حتى دخلت مجوعة من حوالى 20 شابا إلى مقهى المركز التجاري المطل على جادة الشانزليزيه، لتتصدى لهم قوات الأمن مجددا بالغازات المسيلة للدموع.

وانتشر في باريس حوالى 4 آلاف شرطي ودركي لحفظ أمن المحتفلين بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم لكرة القدم.

#الشانزلزيه #المونديال

أخبار ذات صلة

تويتر:عُمان "تمتنع عن المشاركة في حرب اليمن" ومحتسب سعودي "يتعدى" على فتاة تصوره

بالفيديو : "غرفة نوم تجمع مذيعي mbc ولجين عمران" يشعل حرباً في "تويتر"

فيديو: مغربية رغم رفضها لبس "البكيني" تنال لقب "ملكة الجمال العربي"

مدرس "غيور" يضرب "حبيبته" خلال احتفال مدرسي (فيديو)

قبل 16 عاما.. "عائلة سيمبسون"توقع قيادة " المجنون ترامب"لأمريكا

"الدورة الشهرية" تتسبب بمقتل فتاة هندوسية لأنها "نجسة"

الأكثر قراءة اليوم

هذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال

من هو الضابط الذي أصيب يوم الجمعة الماضي على حدود غزة ؟

يديعوت: قرار الكابينيت التعامل العسكري مع البالونات الحارقة يمهد للعملية القادمة

ضابط إسرائيلي رفيع يزعم : تعمدنا عدم إصابة عناصر حماس

"الكابينيت"يفوض الجيش بالرد على كل طائرة ورقية وبالون حارق يطلق من غزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

الرئيس يحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم إلى جانب عدد كبير من قادة الدول

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو خلال زيارة غلاف غزة: " لا يوجد وقف إطلاق نار يستثني الطائرات والبالونات الحارقة

عباس كامل والرئيس عباس - ارشيف

مصادر لـ"سما": لا فيتو اسرائيلي على انهاء الانقسام وخطة "غرينبلات" انتهت

ارشيفية

هارتس: اتصالات مكثفة اجرتها مصر مع نتنياهو مباشرة لتجنيب قطاع غزة حربا جديدة

ملادينوف

"خطة ملادينوف" لإنقاذ غزة: إنعاش 4 قطاعات ومنع حرب وتستغرق 6 أشهر الى عام

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: "حماس فوجئت جدًا بقوّة الرد الإسرائيلي وينيت يؤيد استهداف الأطفال بقنابل الطائرات