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النقب: وفاة زاهي أبو القيعان متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

الإثنين 16 يوليو 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: وفاة زاهي أبو القيعان متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار



عرب 48

أعلن الأطباء في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع مساء أمس، الأحد، وفاة الشاب زاهي أبو القيعان (26 عاما) من قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بجروحه الحرجة بعد إصابته في جريمة إطلاق نار قبل عدة أسابيع في القرية.

وكان الشاب قد أصيب مساء 23 أيار/ مايو الماضي بجروح حرجة في شجار ببلدة حورة تخلله إطلاق نار.

وفي سياق ذي صلة، أوصت لجنة المتابعة العليا بمواصلة عمل اللجان ذات الشأن في موضوع العنف المجتمعي والجريمة، من اللجنة الخاصة المنبثقة عن لجنة المتابعة، واللجنة المنبثقة عن مؤتمر القدرات البشرية، في سعي لبلورة برنامج وطني اجتماعي في محاولة للجم هذه الظاهرة التي تستنزف مجتمعنا، وسط تواطؤ سلطوي إجرامي، بغض الطرف لترك الجرائم تستفحل أكثر في مجتمعنا.

ووجهت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمس الأحد، طالبته فيها بالتحقيق مع الشرطة بادعاء تعاونها مع عصابات الجريمة، وتعزيز سطوتها في المجتمع العربي بشكل واع ومقصود. هذا، وتتواصل مظاهر العنف والجريمة في البلدات العربية وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.

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