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رايد فلسطين يقوم بجولة سياحية في كفل حارس ودير استيا

الإثنين 16 يوليو 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رايد فلسطين يقوم بجولة سياحية في كفل حارس ودير استيا



رام الله / سما /

انطلق فريق رايد فلسطين رايدرز السياحي السادس لعام 2018" يوم الجمعة" من مدينة رام الله ونابلس باتجاه قرية كفل حارس "محافظة سلفيت" حيث قام المشاركون بزيارة الآثار التاريخية في القرية وكان باستقبالهم رئيس المجلس ونائبه ومدير العلاقات العامة، حيث استعرض وقدم شرحا عن الآثار التاريخية في القرية بالإضافة إلى زيارة البلدة القديمة في دير استيا وتم الاطلاع على تاريخها العريق وذلك بمشاركة 20 دراج من اعضاء فلسطين رايدرز.

وقد قام بقيادة الفريق الكابتن أسامة أبو زنيد ومساعديه الكابتن هيثم السالمي والكابتن شفيق قواس.

ويعمل فريق فلسطين رايدرز تحت مظلة وزارة السياحة والآثار ويقوم بزيارة للاماكن الأثرية والتاريخية والترويج لها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

#جولة سياحية #فريق رايد

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