ترانسيند تكشف عن كاميرا السيارات DrivePro 550

وكالات / سما /

كشفت شركة ترانسيند Transcend، الشركة الرائدة في تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط المتعددة، عن كاميرا السيارات الجديدة DrivePro 550، والتي تتمتع بعدسة مزدوجة وزاوية رؤية واسعة، بحيث تتيح تسجيل الفيديو لما يحدث في الشارع وما يحدث داخل المركبة في الوقت ذاته، وقد زودت العدسة الأمامية بحساس للصور من شركة سوني بفتحة كبيرة تبلغ ƒ/2.2 وزاوية رؤية واسعة تبلغ 160 درجة لالتقاط صور فائقة الوضوح.

أما العدسة الخلفية فهي مزودة بأربع أضواء من نوع ليد LED بالأشعة تحت الحمراء تعمل بشكل تلقائي في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتتيح الكاميرا بفضل هذه المزايا المتقدمة توفير أعلى مستويات الحماية، سواء للموجودين داخل السيارة أو خارجها.

وتوفر العدستان الأمامية والخلفية للمستخدم تسجيل فيديو لما يحدث على الطريق وما يحدث داخل السيارة، وتعتمد العدسة الأمامية على حساس متقدم للصور من شركة سوني بفتحة كبيرة تبلغ ƒ/2.2 وزاوية رؤية واسعة تبلغ 160 درجة، مما يدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080×1920 بيكسل وبمعدل 30 إطار في الثانية، وذلك بغض النظر عن ظروف الإضاءة المحيطة.

في حين تم تزويد العدسة الخلفية بأربعة أضواء للأشعة تحت الحمراء، مما يجعلها تعمل بشكل تلقائي عندما تكون الإضاءة منخفضة داخل السيارة، الأمر الذي يزيد وضوح تسجيلات الفيديو داخل السيارة حتى عند التسجيل ليلا.

ميزة GPS لتحديد مكان التقاط الصور وتسجيل الفيديو

زودت الكاميرا بميزة تحديد الموقع الجغرافي GPS التي تعمل وفق تقنية Glonass، مما يتيح تحديد الإحداثيات الجغرافية التي تم فيها التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، وتتجلى أهمية هذه الميزة عند حدوث حادث مروري، إذ تساعد العاملين في الطوارئ أو رجال الشرطة أو المسؤولين عن عمليات التأمين الصحي على الوصول إلى موقع الحادث بسرعة وسهولة.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة التي تعتمد على نظام ويندوز الاستفادة من أداة DriveProللاطلاع على مسار الرحلة الذي تسجله الكاميرا، وعرض الفيديو للأحداث التي وقعت أثناء الرحلة، مع تحديد موقعها الجغرافي على الخريطة، وتحديد سرعة السيارة وتاريخ الرحلة ووقتها.

مزايا إضافية لضمان مستويات أعلى من الأمان

زودت شركة ترانسيند الكاميرا بميزة جديدة تدعى Head-Up Display، والتي تتيح للسائقين الاطلاع على سرعتهم الحالية عبر شاشة الكاميرا، فضلا عن عرض مجموعة من تنبيهات الأمان مثل عدم الالتزام بالمسرب أو الحارة المخصصة للسيارة والاقتراب الزائد من السيارات الأخرى من الأمام.

ويقلل هذا الأمر من فرصة وقوع حادث مروري، والتنبيه في حال عدم تشغيل الأضواء الأمامية للسيارة، فضلا عن تنبيه السائق الذي قد تظهر عليه علامات التعب أو عدم التركيز أثناء القيادة.

وتلعب الكاميرا دور الحارس الذي يقوم بحماية المركبة عندما يكون السائق بعيدا عنها في حال تشغيلها في وضعية “المساعدة على ركن السيارة” أو وضعية “تصوير الفيديو المسرع”.

مجموعة أدوات حصرية وتطبيق للأجهزة المحمولة

توفر ترانسيند أداة DrivePro، والتي تتولى ترتيب مقاطع الفيديو بحيث يمكن الوصول إلى مقطع الفيديو المطلوب بسهولة اعتمادا على اسم المقطع أو تاريخ تسجيله أو الفئة التي يتم تصنيفه ضمنها، كما يمكن الاعتماد على هذه الأداة لالتقاط صور ثابتة من ضمن مقاطع الفيديو المسجلة، بحيث يمكن التركيز على مشهد أو جزء معين من الفيديو.

وقد زودت الكاميرا بقدرات الاتصال بالشبكة اللاسلكية، مما يتيح لها التواصل مع التطبيق المجاني DrivePro المتوفر لهواتف آيفون أو أندرويد، ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين الاطلاع على الصور والفيديوهات المسجلة وتنزيلها، فضلا عن تغيير إعدادات التصوير والكاميرا.

وتتمتع الكاميرا الجديدة بضمان لمدة عامين من شركة ترانسيند، وستتوفر قريبًا عبر موقع سوق كوم Souq.com ومتجر SHARAF DG وإماكس للإلكترونيات Emax، وعبر المزوع المعتمد لشركة ترانسيند ترايجون TRIGON LLC.