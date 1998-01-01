ديشامب يكتب اسمه بأحرف من ذهب بكأس العالم

وكالات / سما /

كتب ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كأس العالم، بعدما أصبح ثالث شخص في تاريخ المونديال يتوج باللقب كلاعب ومدرب.

وكان ديشامب، قد حصد كأس العالم مع منتخب فرنسا عام 1998، قبل أن يتوج مجددا وهو على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، في مونديال 2018 بروسيا، عقب فوزه على كرواتيا (4-2).

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، لم يحقق سوى شخصان هذا الإنجاز، هما البرازيلي ماريو زاغالو، والألماني فرانز بيكنباور.

وتوج زاغالو بالبطولة كلاعب مع منتخب البرازيل عامي 1958 بالسويد و1962 بتشيلي, قبل أن يناله كمدير فني عام 1970 بالمكسيك، بينما فاز بيكنباور بالبطولة مع المنتخب الألماني كلاعب عام 1974 بألمانيا, ثم حصل عليها كمدير فني عام 1990 بإيطاليا.

وخاض ديشامب مباراته الـ83 كمدير فني لمنتخب فرنسا، حيث حقق انتصاره الـ53, مقابل 15 تعادلا, و15 خسارة.

ويعدّ هذا هو اللقب الثامن في المسيرة التدريبية لديشامب، بعدما سبق له نيل لقب الدوري الفرنسي مرة واحدة، وكأس الرابطة الفرنسية 4 مرات، والسوبر الفرنسي مرتين.