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قائمة ترتيب هدافي كاس العالم 2018

الإثنين 16 يوليو 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة ترتيب هدافي كاس العالم 2018



وكالات / سما /

وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من كأس العالم 2018 والذي أسدل الستار على احداثه اليوم الأحد من خلال المباراة النهائية بين منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا والتي شهدت تفوق الأول بنتيجة كاسحة قوامها 4-2.

وحُسم الصراع على لقب الهداف لصالح الإنجليزي هاري كين بعد تسجيله 5 أهداف في دور المجموعات وهدف وحيد في الأدوار الإقصائية ضد منتخب كولومبيا من علامة الجزاء في دور الستة عشر، ليصبح رصيده 6 أهداف وبفارق هدفين عن لوكاكو ورونالدو وتشيريشيف، حيث يتطلب من جريزمان أو مبابي تسجيل 3 أهداف في نهائي المونديال لمعادلة رقم كين.

وبدأ الصرع على لقب هداف كأس العالم مبكراً في النسخة الحالية بعد أن تمكن 3 لاعبين من تسجيل 4 أهداف أو أكثر في دور المجموعات وهم هاري كين، كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو.

ثم انضم كلاً من كيليان مبابي وإدينسون كافاني وأرتيم دزيوبا وياري مينا إلى ركب المتنافسين على لقب الهداف ولو من بعيد بعد تألقهما في دور الستة عشر من المسابقة.

رونالدو نجح في التربع على صدارة هدافي كأس العالم بعد جولتين فقط، حيث أحرز هاتريك في شباك منتخب إسبانيا خلال الجولة الأولى، ثم سجل هدف البرتغال الوحيد أمام منتخب المغرب يوم أمس الأربعاء، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف، لكن هاري كين خطف الصدارة منه بعد ذلك بتسجيله 5 أهداف في شباك تونس وبنما ثم أضاف هدفاً سادساً في شباك كولومبيا في دور الستة عشر.

 

ويشارك رونالدو في وصافة الهدافين المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي نجح في تسجيل 4 أهداف هو الآخر أمام كل من تونس وبنما إلى جانب دينيس تشيريشيف مهاجم روسيا.

وعلى غير المتوقع، لم يتمكن ليونيل ميسي نجم الأرجنتين من الدخول بقائمة الهدافين بعد فشله في هز شباك آيسلندا في الجولة الأولى وإهداره ركلة جزاء كانت كفيلة بحسم النقاط الثلاث لمنتخب بلاده ثم أخفق مجدداً أمام كرواتيا، قبيل أن يسجل هدف وحيد في شباك نيجيريا ثم يخفق بالتسجيل ضد فرنسا في دور الستة عشر، والأمر نفسه ينطبق على نيمار رفقة منتخب البرازيل الذي سجل هدف واحد فقط.

وإليكم قائمة هدافي كأس العالم حتى الآن:-

هاري كين (إنجلترا): 6 أهدف

أنطوان جريزمان (فرنسا) 4 أهداف

كيليان مبابي (فرنسا): 4 أهداف

روميلو لوكاكو (بلجيكا): 4 أهداف

كريستيانو رونالدو (البرتغال): 4 أهداف

دينيس تشيريشيف (روسيا): 4 أهداف

إيفان بيريسيتش (كرواتيا): 3 أهداف

ماريو ماندزوكيتش (كرواتيا): 3 أهداف

إدين هازارد (بلجيكا): 3 أهداف

ياري مينا (كولومبيا): 3 أهداف

أرتيم دزيوبا (روسيا): 3 أهداف

إدينسون كافاني (أوروجواي): 3 أهداف

دييجو كوستا (إسبانيا): 3 أهداف

سونج هيونج مين (كوريا الجنوبية): هدفان

فيليب كوتينيو (البرازيل): هدفان

محمد صلاح (مصر): هدفان

وهبي الخزري (تونس): هدفان

لويس سواريز (الأوروجواي): هدفان

جون ستونز (إنجلترا (هدفان)

ميليك جديناك (أستراليا): هدفان

أحمد موسى (نيجيريا): هدفان

لوكا مودريتش (كرواتيا): هدفان

أندرياس جرانكفيست (السويد): هدفان

#كاس العالم #هدافين

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