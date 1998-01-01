راكيتيتش يشن هجوماً عنيفاً على التحكيم وتقنية الفيديو

وكالات / سما /

شنّ إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان المنتخب الكرواتي، هجوماً ضارياً على الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا الذي أدار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018، التي احتضنتها الملاعب الروسية انطلاقاً من منتصف الشهر الماضي إلى غاية الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.

وخسر المنتخب الكرواتي أمام نظيره الفرنسي في نهائي المونديال بنتيجة 4/2، وسط انتقادات كبيرة للحكم والأرجنتيني الذي استعان بتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح الديوك، سجّل منها أنطوان جريزمان هدف بلاده الثاني.

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية عقب المباراة: “أهنئ الحكم على البطولة الرائعة والتفاصيل الصغيرة التي كانت في صالح فرنسا.. نشعر بالعار بعض الشيء لأننا كنا نستحق الفوز، يؤلمني أن نخسر المباراة النهائية بهذه الطريقة لكننا نتطلع الآن للسفر إلى زغرب والاحتفال مع شعبنا”.

وتابع: “الخطأ الأول ليس خطأ وعقوبة مشكوك فيها جداً، ذلك أضر بنا.. أنا أتفهم أنهم أضافوا تقنية الفيديو لكن عليهم تحسينها، هناك الكثير من العيوب، الأمر ليس مثالياً”.

واختتم راكيتيتش تصريحات بتهنئة البطل، حيث قال: “أهنئ المنتخب الفرنسي لأنه استحق التتويج.. سددوا 3 مرات سجلوا منها 4 أهداف، كنا الأفضل في الشوط الأول لكن لم يحالفنا الحظ”.