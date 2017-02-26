ريال مدريد يحدد سعر كوفاسيتش لمانشستر سيتي

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد حدد سعر مرتفع جداً للتخلي عن النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لمصلحة مانشستر سيتي المهتم بالحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كوفاسيتش إمكانية رحيله عن صفوف ريال مدريد في أكثر من مناسبة لرغبته باللعب بشكل منتظم، حيث أمضى معظم الموسم الماضي جالساً على دكة البدلاء ويشارك في الشوط الثاني فقط.

وارتبط كوفاسيتش بالانتقال إلى مانشستر سيتي الذي يحاول التعاقد معه بتوصية من المدرب بيب جوارديولا، حيث يرى الأخير أن النجم الكرواتي يناسب فلسفته باللعب وسيكون إضافة مهمة في خط الوسط.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن ديلي ستار البريطانية أن ريال مدريد لن يتخلى عن كوفاسيتش بأقل من 90 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي يعلم جيداً أن المفاوضات مع النادي الملكي مغلقة تماماً بمبلغ أقل من الذي تم تحديده، ومن غير الواضح حتى الآن إن كان بطل الدوري الإنجليزي سيوافق على مطالب الريال المالية أم لا.