جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إبراهيموفيتش لـ بوجبا : دعهم يتحدثون والملعب سيكون الفيصل

الإثنين 16 يوليو 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش لـ بوجبا : دعهم يتحدثون والملعب سيكون الفيصل



وكالات / سما /

أشاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي بما قدّمه بول بوجبا مع منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم 2018.

 
 

وكان منتخب فرنسا قد فاز مساء أمس الأحد بلقب كأس العالم 2018 الذي أقيم على الأراضي الروسية، بعد تحقيق الفوز على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبالرغم من تعرض بول بوجبا للانتقادات هذا العام بسبب أدائه مع مانشستر يونايتد، ومشاكله مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أن اللاعب الفرنسي رد على الجميع بأداء استثنائي ومميز مع منتخب بلاده، وكان أحد أهم اللاعبين في تشكيلة الديوك.

ونشر زلاتان إبراهيموفيتش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة يدعم فيها بوجبا ويشيد بما فعله قائلاً “دعهم يتحدثون، لكن المباراة تتحدث عن نفسها” في إشارة إلى أن أدائه مع منتخب فرنسا كان الفيصل في التأكيد على جودة إمكانيات بوجبا.

الجدير بالذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش قد نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الاستثنائي مع منتخب بلاده.

#إبراهيموفيتش #بول بوغبا

أخبار ذات صلة

إبراهيموفيتش يختار بوجبا ومبابي كنجوماً لكأس العالم

pogbaz

بوجبا يطمح لزعامة الشياطين الحمر

pogba

مورينيو غاضب من بوجبا بعد تعرضه للإصابة

بوغبا

اصابة بوجبا قد تستدعي عملية جراحية

بوغبا

مورينيو: لا نفتقد بوجبا أثناء غيابه

بوغبا

تحديد موعد عودة بول بوجبا إلى الملاعب

الأكثر قراءة اليوم

هذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال

من هو الضابط الذي أصيب يوم الجمعة الماضي على حدود غزة ؟

يديعوت: قرار الكابينيت التعامل العسكري مع البالونات الحارقة يمهد للعملية القادمة

ضابط إسرائيلي رفيع يزعم : تعمدنا عدم إصابة عناصر حماس

"الكابينيت"يفوض الجيش بالرد على كل طائرة ورقية وبالون حارق يطلق من غزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

الرئيس يحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم إلى جانب عدد كبير من قادة الدول

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو خلال زيارة غلاف غزة: " لا يوجد وقف إطلاق نار يستثني الطائرات والبالونات الحارقة

عباس كامل والرئيس عباس - ارشيف

مصادر لـ"سما": لا فيتو اسرائيلي على انهاء الانقسام وخطة "غرينبلات" انتهت

ارشيفية

هارتس: اتصالات مكثفة اجرتها مصر مع نتنياهو مباشرة لتجنيب قطاع غزة حربا جديدة

ملادينوف

"خطة ملادينوف" لإنقاذ غزة: إنعاش 4 قطاعات ومنع حرب وتستغرق 6 أشهر الى عام

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال: "حماس فوجئت جدًا بقوّة الرد الإسرائيلي وينيت يؤيد استهداف الأطفال بقنابل الطائرات