إبراهيموفيتش لـ بوجبا : دعهم يتحدثون والملعب سيكون الفيصل

وكالات / سما /

أشاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي بما قدّمه بول بوجبا مع منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم 2018.

وكان منتخب فرنسا قد فاز مساء أمس الأحد بلقب كأس العالم 2018 الذي أقيم على الأراضي الروسية، بعد تحقيق الفوز على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبالرغم من تعرض بول بوجبا للانتقادات هذا العام بسبب أدائه مع مانشستر يونايتد، ومشاكله مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أن اللاعب الفرنسي رد على الجميع بأداء استثنائي ومميز مع منتخب بلاده، وكان أحد أهم اللاعبين في تشكيلة الديوك.

ونشر زلاتان إبراهيموفيتش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة يدعم فيها بوجبا ويشيد بما فعله قائلاً “دعهم يتحدثون، لكن المباراة تتحدث عن نفسها” في إشارة إلى أن أدائه مع منتخب فرنسا كان الفيصل في التأكيد على جودة إمكانيات بوجبا.

الجدير بالذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش قد نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الاستثنائي مع منتخب بلاده.