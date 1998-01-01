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الاحتلال يهدد مواطني الخضر بعقوبات صارمة

الإثنين 16 يوليو 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منشورات، تهدد فيها المواطنين ببلدة الخضر بعقوبات صارمة إذا شاركوا في فعاليات وطنية مقاومة للمحتل.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وقامت بلصق المنشورات على واجهات المحلات التجارية، تهدد فيها المواطنين بعدم المشاركة في الفعاليات الوطنية، وتجنب تهديد حياة المستوطنين للخطر، والا سيواجهون عقوبات صارمة .

يذكر أن بلدة الخضر تتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال تتمثل بالاقتحامات اليومية، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي.

#الاحتلال

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