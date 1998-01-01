صيدم يعلن إطلاق العام الدراسي استثنائيا في الخان الأحمر

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم صبري صيدم إطلاق العام الدراسي استثنائيا في مدرسة الخان الأحمر، دعما لأهالي الخان ضد محاولة إسرائيل اقتلاع السكان الأصلين وهدم منازلهم.

وشارك صيدم 170 طالبا في مدرسة الخان الأحمر الطابور الصباحي والسلام الوطني الفلسطيني، إيذانا ببدء اليوم الدراسي الأول في المدرسة.

وحضر إعلان إطلاق العام الدراسي الاستثنائي أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، والنائب العربي في الكنيست الإسرائيلية، رئيس العربية للتغيير أحمد الطيبي، وعدد كبير من المتضامنين مع الخان الأحمر.

وأكد صيدم أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أهالي الخان الأحمر مرفوضة ولن نسمح لهم بتمرير مخططهم الاستيطاني وترحيل الأهالي من المنطقة، كما لن نسمح بهدم المنازل والمدرسة، لذلك نحن هنا اليوم لافتتاح العام الدراسي وبدء الطلبة بالتواجد في هذه المدرسة المتواضعة التي بنيت من لا شيء.