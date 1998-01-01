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جثث المستوطنين من جديد وسيلة لاستنزاف اراضي سلفيت وقلقيلية

الإثنين 16 يوليو 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

تسود حالة من القلق مزارعي غرب سلفيت وجنوب قلقيلية بعد مصادقة ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" على مخطط لمجلس المستوطنات يقضي بالاستيلاء على 140 دونما من الأراضي الواقعة بين محافظتي سلفيت وقلقيلية لإقامة مقبرة للمستوطنين.

 وبحسب الاذاعة العبرية فان المقبرة ستتسع لدفن 35 ألف مستوطن خلال الأعوام الخمسة والعشرين القادمة، وستقام بالقرب من مستوطنة "أورانيت" الواقعة بين سلفيت وقلقيلية.

وبحسب تقرير توثيقي لمنظمة "بيتسيلم"، فإن نحو 40 % من قبور المستوطنين بنيت على أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة.

بدوره افاد الباحث في شؤون الاستيطان د.خالد معالي ان مستوطنة" أورنيت "أقيمت في عام 1983م، على جانبي الخط الأخضر، على حساب أراضٍ من قرى: كفر ثلث، وسنيريا، وعزون عتمة، وعزبة سلمان شمال الضفة الغربية، وعلى أراضي بلدة كفر برا داخل أراضي المثلث الجنوبي 1948م. 

 ولفت معالي الى انها مستوطنة مدنية وعسكرية، يوجد فيها كنيس ومدرسة ابتدائية وثانوية لتجمع المستوطنات القريبة، وتعمل المستوطنة على التمدد بها بالتدريج؛ فيما بلغ عدد سكانها حتى نهاية العام 2012 حوالي 7195 مستوطنًا.

 
#المستوطنين

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