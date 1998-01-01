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اسرائيل تبلغ الامم المتحدة: سنوقف مسيرات العودة بالقوة

الإثنين 16 يوليو 2018 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبلغ الامم المتحدة: سنوقف مسيرات العودة بالقوة



وكالات

 قال موقع" واللا" الاسرائيلي ان اسرائيل ارسلت عدة رسائل الى الامم المتحدة بعد التوتر الاخير على حدود غزة.

ووفقا للموقع الذي نقل عن مصدر امني في جيش الاحتلال ان اسرائيل قالت في رسالة لمبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، انها سترد على كل خرق على حدود غزة من الان فصاعدا، بما في ذلك مسيرات العودة، وعلى مطلقي البالونات الحارقة والطائرات الورقية في رسالة وفق الموقع بأن الجيش الإسرائيلي سوف يصعد من ردوده، بعد مايقارب الثلاثة أشهر من انطلاق مسيرات العودة.

واضاف الموقع ان هذه الرسائل صدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء المصغر الذي طلب فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من قادة جيشه وقف كافة الاحداث في غزة بما في ذلك مسيرات العودة ومطلقي الطائرات الورقية الحارقة عبر استخدام القوة.
 

#مسيرات العودة #اسرائيل #الامم المتحدة

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