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إطلاق العام الدراسي الجديد في "الخان الأحمر" استثنائيًا

الإثنين 16 يوليو 2018 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق العام الدراسي الجديد في "الخان الأحمر" استثنائيًا



القدس المحتلة / سما /

 أعلن وزير التربية والتعليم د.صبري صيدم صباح اليوم الإثنين، عن إطلاق العام الدراسي استثنائيا في مدرسة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، بحضور الطلبة وبعض الوزراء والمسؤولين.

وحضر إطلاق العام الدراسي في الخان الأحمر، النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي.

وأكد صيدم في تصريحٍ صحفي أمس أن إطلاق العام الدراسي بشكل مبكرٍ واستثنائيٍ يأتي كنهج واضح للوزارة في دعم هذا التجمع ومدرسته الوحيدة وباقي مدارس التحدي والصمود، "وفي إطار مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية، ولن ندخر جهداً في إسناد هذا التجمع، وذلك انتصاراً لحق الطلبة في تلقي تعليمٍ نوعيٍ في ظل بيئة آمنة ومستقرة، وهو حق غير قابل للانتقاص؛ وكفلته كافة المواثيق والشرائع الدولية".

ولفت إلى أنه ومع إطلاق العام الدراسي في الخان الأحمر يتوجه 174 طالباً/ة إلى مدرستهم، في الوقت الذي استحدثت الوزارة صفاً جديداً لتصبح المدرسة حتى الصف العاشر، علاوةً على التزام الوزارة بنقل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى أريحا، والالتزام بتوفير كل متطلبات إنجاح العام الدراسي.

وأضاف صيدم: "منذ اليوم الأول للأزمة الأخيرة في الخان الأحمر بادرنا لافتتاح مخيمٍ صيفيٍ بعنوان "باقون"، كما كنا أنهينا الاستعدادات لافتتاح مخيم موسيقي وفني؛ لكن إجراءات الاحتلال حالت دون افتتاحه، وأطلقنا بتاريخ 13/6/2018 حملة "احموا مدرستنا" عبر مؤتمر صحفي شارك فيه ممثلون عن اليونسكو واليونيسف وممثلو الدول الداعمة لقطاع التعليم، هذا بالإضافة لعقد لقاءات مع وجهاء المنطقة للتباحث في سبل تعزيز صمودهم ودعم قطاع التعليم، مشيراً إلى أنه سيكون هناك برنامج إسناد خاص من كل الإدارات العامة ذات العلاقة في الوزارة.

وقال صيدم: "نجدد العهد على مواصلة المشوار وكلنا عزم على حماية حق أطفالنا في التعلم، وفي الوقت الذي اعتاد فيه أطفال العالم على اعتبار فترة الصيف فترة للراحة والاستجمام يعود فيه طلبة الخان إلى مقاعد الدراسة أملاً في حماية مدرستهم من الهدم، وكذلك المديرة والمعلمات اللواتي هن جديرات بلقب فارسات العطاء".

#الخان الاحمر #الدراسة

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