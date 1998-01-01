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سوريا: انباء عن ضربة إسرائيلية لمطار عسكري بمنطقة حلب

الإثنين 16 يوليو 2018 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا: انباء عن ضربة إسرائيلية لمطار عسكري بمنطقة حلب



القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة سانا السورية الرسمية عن ضربة اسرائيلية مساء الاحد لمطار عسكري بمنطقة حلب شمال سوريا، دون سقوط أرواح، والتسبب باضرار مادية للممتلكات.

ونقلت وكالة سانا السورية عن مصدر عسكري قال ان الصواريخ الإسرائيلية (دون توضيح طبيعتها او مصدرها) استهدفت :"احد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات" ، معتبرا ان الضربات هي دعم لقوات المعارضة المهزومة في درعا والقنيطرة.

مطار النيرب يقع إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، ويتوسط منطقتي النيرب وجبرين، ويحده شمالا مدينة الشيخ نجار الصناعية أحد أكبر المناطق الصناعية في سوريا.

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن في تغريدة الخميس الماضي أنه ضرب بعد منتصف ليلة امس الاربعاء "ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا، ردا على تسلل طائرة مسيرة إلى إسرائيل من سوريا، تم اعتراضها" من قبل الجيش الإسرائيلي. فيما اكدت سوريا ان هذه الضربات لم تسبب أي اضرار بشرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه الخميس ان يعتبر الجيش السوري مسؤولا عن كل ما يجري في المناطق التي يسيطر عليها ويحذره من أي نشاط ضده.وشدد الجيش الاسرائيلي انه عازم "على العمل بحزم ضد أي محاولة لإلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين وخرق السيادة الإسرائيلية".

من جانبها، أعلنت وكالة الانباء الرسمية السورية "سانا" أن الضربات استهدفت عدة نقاط في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بريف القنيطرة، ولم تسبب أي إصابات بشرية لكنها الحقت ضررا في المباني.

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