جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018

الأحد 15 يوليو 2018 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018



موسكو/وكالات/

نال البلجيكي تيبو كورتوا جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقدم كورتوا أداء مذهلا، ليساهم في احتلال منتخب بلاده المركز الثالث في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

وذهبت جائزة أفضل لاعب للكرواتي لوكا مودريتش، وجائزة أفضل لاعب صاعد للنجم الفرنسي كيليان مبابي، فيما توج المهاجم الإنجليزي هاري كين، بالحذاء الذهبي، بعد تصدره قائمة هدافي المونديال الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب فرنسا توج بالنسخة الـ21 لكأس العالم، عقب فوزه اليوم في المباراة النهائية، على نظيره الكرواتي (4-2).

أخبار ذات صلة

الحضري - ارشيف

أمم أفريقيا: الحضري يتوّج بجائزة أفضل حارس مرمى

منتخب مصر - ارشيف

نبأ صادم لمنتخب مصر قبل انطلاق مونديال روسيا 2018

غياب “روبن" " وبيل” عن مونديال روسيا 2018

عصام الحضري حارس مرمى مصر يحب “الفياغرا”

زيدان

زيدان: الريال لا يحتاج حارس مرمى

تصفيات مونديال 2018: تعادل بين الأرجنتين وفنزويلا

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس : " يجب أن نقدم التحية لغزّة "

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بمجموعات ايمن جودة وابنه في انفجار بغزة

الموظفون والرواتب والسلاح.. ماذا دار بين المخابرات المصرية ووفد "حماس"؟

"واللا" العبري: الكتيبة 166 تجري تدريباً واسعاً الأحد على احتلال مدينة غزة

مؤتمر صحفي هام وعاجل للمبعوث الاممي ميلادنوف الساعة ١٢ ظهرا بغزة

هدوء حذر يخيم على غزة بعد إعلان حماس والجهاد الاسلامي التهدئة

صور ..حتى الملكة إليزابيث لم تسلم من فظاظة ترامب واهاناته لها!!

الأخبار الرئيسية

بالونات - ارشيف

يديعوت تزعم: قرار الكابينيت التعامل العسكري مع البالونات الحارقة يمهد للعملية القادمة

كابينت- ارشيف

"الكابينيت"يفوض الجيش بالرد على كل طائرة ورقية وبالون حارق يطلق من غزة

ميلادنوف عدنان ابو حسنه - ارشيف

ميلادينوف : غزة على حافة حرب جديدة اذا لم تتراجع كل الاطراف خطوة للوراء

قصف غزة -ارشيفية

هذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال

قصف

هآرتس : " يجب أن نقدم التحية لغزّة "