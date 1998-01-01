البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018

موسكو/وكالات/

نال البلجيكي تيبو كورتوا جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقدم كورتوا أداء مذهلا، ليساهم في احتلال منتخب بلاده المركز الثالث في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

وذهبت جائزة أفضل لاعب للكرواتي لوكا مودريتش، وجائزة أفضل لاعب صاعد للنجم الفرنسي كيليان مبابي، فيما توج المهاجم الإنجليزي هاري كين، بالحذاء الذهبي، بعد تصدره قائمة هدافي المونديال الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب فرنسا توج بالنسخة الـ21 لكأس العالم، عقب فوزه اليوم في المباراة النهائية، على نظيره الكرواتي (4-2).