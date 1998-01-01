جنين ..شوارع ومصائد الموت

سما/ جواهر ربايعة/

في ظل التزايد الواضح والمثير للجدل لحوادث السير في محافظة جنين، وارتفاع عدد الوفيات الناتجة عنه، أصبحت جنين تحصد المرتبة الأولى في حوادث السير، لتصبح أحد الأشباح التي باتت تطارد المواطنين أينما حلوا، فبتنا لايمر يوم دون وقوع حادث سير، والمزعج في ذلك ان الحديث يدور عن حوادث مميته تسرق أرواح الأبرياء لسبب أو لاخر، فأصبحت حياتنا رهينة السيارات والشوارع وحوادث السير.

ولذلك كان لابد من الوقوف عليها لمحاولة معرفة بعض اسابها، حيث قال مدير دائرة النقل والمواصلات علي زكارنة ان السبب الاساسي هو عدم وجود ثقافة وخاصة من قبل فئة الشباب حيث ان معظم الحوادث المميتة سببها السرعة وضحاياها الشباب، وتكون حوادث ذاتية فردية بالاضافة إلى أن الشاب خلال الامتحان العملي يسوق بشكل صحيح وقانوني ويحصل على الرخصة، بعد ذلك لا يلتزم بالقوانين واللوائح.

ونوه زكارنة إلى سبب آخر وهو العدد الهائل من السيارات الجديدة، فالأعداد تتزايد بشكل كبير، فكل يوم يتم تسجيل من ٢٠-٣٠سيارة جديدة ،البلد غير قادرة على هذا العدد فالبنية التحتية لا تستوعبها.

كما أشار إلى البنية التحتية المتردية "مطبات عشوائية وقلة اللوحات المرورية" موضحا "السائق يفاجئ بمطب يضغط فرامل فجأة فيفقد السيطرة على السيارة" .

وبين زكارنة إلى أنه سنويا تقوم البلديات والمجالس بإقتطاع جزء من الميزانية "كبدل إستخدام طرق وبالتالي يجب إستخدامها لتحسين وضع الطرق".

وركز زكارنه على الفوضى المرورية في ظل عدم وجود كادر شرطي كافي من الناحية الكمية(العدد) في الشوارع، وبالتالي فان المسؤولية مشتركة تقع على المواطن والبلديات والشرطه وعوامل غيرها.

واشار إلى أنه قد تم تقديم خطة من خلال مجلس المرور الأعلى للبلدية "للتقليل من الحوادث وأنهم ينتظرون التنفيذ من قبل البلدية".

المواطن عزام محمود قال" المطبات الموجودة في الشوارع هي أحد أسباب الحوادث لانها مرتفعة كثيرا ولا يوجدعليها عواكس توحي بوجودها وتشعر انك تصعد جبلا وتتوالي المطبات متتابعة بطريقة مخيفة".

من جانبه قال المواطن أحمد بشار :" الشوارع والبنية التحتية في جنين مدمرة وتكثر بها المطبات وعلى سبيل المثال شارع "الأمريكية" حصد عشرات الأرواح وهو يمتلئ بالمطبات رغم انهم عملوا فيه كثيرا ولكن "كل يوم نتفاجئ بفقدان شاب بدون ثمن".

ويقول المواطن خالد إياد " كثيرمن الحوادث بسبب السرعه الزايدة عند الشباب، واحيانا بعض الحوادث يتسبب بها شبان لا يحملون رخص سياقة".

المواطن سعيد محمد قال" شوارعنا تفتقر للوحات وإشارات المرور والإضاءة ليست كافية خاصة بالليل وهذا يقع على عاتق البلدية".

وأوضح المواطن ماجد "دائرة السير تتحمل جزء من المسؤولية لانها تعطي رخص سواقة لاناس لا تتقن السياقة بشكل كامل والمفروض تشديد القوانين بصورة اكثر فاعيلة للراغبين في الحصول على رخصة سياقة".

أما عند الحديث مع ضحايا الحوادث قال المواطن شهير " عشت شخصيا احد الحوادث حيث كنت مسرعا وبصراحه تفاجئت بالمطب والحمد لله على كل شئ ولكن السرعة الزائدة هي سم قاتل".

ويقول المواطن ابو الأمير " الصيانة الدورية للسيارة شي اساسي لانه سيؤدي الى فقدانك السيطرة على السيارة " موضحا " لابد من العمل على إصلاح البنية التحتية في جنين والعمل من خلال طاقم مروري لوضع اللافتات المناسبة والواضحة في الشوارع، بالاضافة إلى الإنتباه الى المعايير اللازمة في المطبات الموجودة في الشوارع من حيث المادة ووضع العواكس ومراعاة ارتفاع مناسب لها والعمل على حملة توعوية واسعة للمواطنين من حيث خطر السرعة والعمل على صيانة دائمة للسيارات".