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الرئيس يحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم إلى جانب عدد كبير من قادة الدول

الأحد 15 يوليو 2018 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم إلى جانب عدد كبير من قادة الدول



وكالات

حضر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، إلى جانب عدد كبير من قادة دول العالم، أبرزهم: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفاتينو، وغيرهم.

وكان سيادته تلقى دعوة رسمية لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفاتينو.

والتقى الرئيس على هامش زيارته إلى روسيا، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين، كما استقبل سيادته الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فاطمة سامورة، والسفراء العرب المعتمدين لدى روسيا الاتحادية، والسفير السوري لدى روسيا، حيث أطلعهم على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ورافق الرئيس في زيارته إلى روسيا، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب.

ويذكر أن منتخب فرنسا توج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوزه على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

#عباس #مباراة #كرة

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