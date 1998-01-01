الرئيس يحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم إلى جانب عدد كبير من قادة الدول

وكان سيادته تلقى دعوة رسمية لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفاتينو.

والتقى الرئيس على هامش زيارته إلى روسيا، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين، كما استقبل سيادته الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فاطمة سامورة، والسفراء العرب المعتمدين لدى روسيا الاتحادية، والسفير السوري لدى روسيا، حيث أطلعهم على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ورافق الرئيس في زيارته إلى روسيا، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب.

ويذكر أن منتخب فرنسا توج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوزه على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.