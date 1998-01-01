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رغم اعلان التهدئة.. مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي احتلال غزة

الأحد 15 يوليو 2018 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم اعلان التهدئة.. مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي احتلال غزة



القدس/سما/

أطلق الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، مناورات عسكرية تستمر أسبوعا في جميع مناطق الكيان، تحاكي احتلال قطاع غزة، وذلك استعدادا لمواجهة عسكرية محتملة مستقبلا على جبهتي القطاع وسوريا.
وحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن المناورات العسكرية التي بدأت صباح يوم الأحد ستستمر أسبوعا، وهي "تشمل تحركات كبيرة للجيش والمركبات والطائرات سيشعر بها جميع السكان بالبلاد".
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الجيش قوله إن "الإعلان عن هذه المناورات جاء مفاجئا، لأنه عندما ترغب دولة ما في التأكيد على أن قواتها مستعدة للتحرك العسكري لدعم مواقفها السياسية، فإنها تعلن عن تدريبات عسكرية مفاجئة".
ووفقا لتقديرات بعض المحللين، فإن إسرائيل تنتظر نتائج اجتماع القمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين في هلسنكي، لا سيما بشأن مسألة استمرار وجود القوات الإيرانية في سورية.
وتأتي هذه المناورات رغم "التهدئة" التي تم التوصل إليها، مساء السبت، برعاية مصرية عقب الغارات الإسرائيلية المتلاحقة على قطاع غزة، حيث أدى التصعيد إلى مقتل طفلين فلسطينيين وإصابة 25 شخصا على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه رصد إطلاق 200 صاروخ وقذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية في "غلاف غزة "، منذ ساعات فجر يوم السبت، وحتى الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم.
كما اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية 40 صاروخا، في حين سقط 80 صاروخا وقذيفة بمناطق مفتوحة، والبقية بمناطق أخرى، من بينها 3 صواريخ سقطت داخل مدينة سديروت وتسببت بإصابة 4 إسرائيليين بجراح ما بين طفيفة ومتوسطة.

#احتلال #مناورات #حرب #غزة

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