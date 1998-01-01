45% من الإسرائيليين في استطلاع "واللا": حماس انتصرت يوم أمس

القدس المحتلة/سما/

بيّن استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشره موقع "واللا" اليوم، الأحد، أن 44% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن حركة حماس خرجت منتصرة من الجولة الأخيرة أمام الجيش الإسرائيليّ.

في حين اعتقد 27% أن الجيش الإسرائيلي هو من خرج منتصرًا من الجولة الأخيرة، بينما قال 29% إنهم لا يعرفون من انتصر في هذه المرحلة.

واشتمل الاستطلاع 473 مستطلعًا، يمثّلون كافة شرائح "المجتمع الإسرائيلي" وفقًا لـ"واللا".

ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 61% من المستطلعين أنه ما كان على الجيش الإسرائيلي أنّ يقبلَ بوقف إطلاق النار في الجولة الحاليّة، بينما قال 27% إن التهدئة هي المسار الصّحيح.

وحول سياسة الحكومة الإسرائيليّة بشكل عام تجاه قطاع غزّة، بيّن الاستطلاع أن 58% من المستطلعين لا يدعمونها، في حين دعمها فقط 35%.

وأيّد 45% من المستطلعين أن يشنّ الاحتلال عمليّة عسكريّة واسعة على غزّة بينما عارضها 37%.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي أمس، السّبت، سلسلة غارات هي الأوسع منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، ما أدّى إلى استشهاد طفلين فلسطينيين، في حين أطلقت المقاومة أكثر من 200 قذيفة وصاروخ نحو أهداف إسرائيليّة.