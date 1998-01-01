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ادعيس: الانتهاء من كافة ترتيبات سفر حجاج فلسطين

الأحد 15 يوليو 2018 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادعيس: الانتهاء من كافة ترتيبات سفر حجاج فلسطين



رام الله/سما/

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، أن وزارته أنهت ترتيبات سفر حجاج المحافظات الشمالية والجنوبية إلى السعودية.

وأوضح ادعيس في تصريحات صحفية، أن إجراءات الحج للعام 2018 تسير وفق ما هو مخطط لها، مشيراً إلى أنّه لا توجد أي عوائق أو إشكاليات تذكر في إجراءات وتفاصيل الحج.

وذكر ادعيس أن وفد الوزارة في المحافظات الشمالية غادر إلى العاصمة الأردنية عمان للانتهاء من وضع التأشيرات (التفييز) على جوزات السفر، بالتزامن مع قرب خروج وفد من المحافظات الجنوبية إلى جمهورية مصر العربية للانتهاء من وضع التأشيرات على جوزات السفر.

وأوضح أن وزارة الأوقاف عملت على وضع تحسينات جديدة لتوفير مقومات الراحة للحجاج، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركات نقل تمتاز بتوفير سبل الراحة للحجاج، كتوفير الباصات المكيفة، والحديثة، إضافة إلى توفير مساكن قريبة جداً من الحرمين، كما حجزت خيام مكيفة، ووفق معايير فنية توفر الراحة للحجاج.

في السياق، طمأن الوزير ادعيس حجاج المحافظات الجنوبية أن التأخير الذي حصل في تأجير سكنهم لم يؤثر مطلقاً على المسافة بين السكن والمسجد الحرم، أو جودة السكن.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف أنهت إجراءات سفر البعثة الإدارية والإرشادية، وتنتظر إرسال وزارة الاعلام ودائرة الإعلام الرسمي أرسال أسماء البعثة الإعلامية المقرر خروجها لتغطية الموسم.

وبين ادعيس أنه يشرف شخصياً على فحص جودة إجراءات الحج، مثل فحص مركبات نقل الحجاج، وإجراءات التفييز، وهيكلة البعثات الإدارية والإرشادية.

#حجادعيس #اوقاف

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