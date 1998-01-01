جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اثار الجدل.. البرلمان المصري يقرر "بيع الجنسية" مقابل وديعة مالية!!

الأحد 15 يوليو 2018 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اثار الجدل.. البرلمان المصري يقرر "بيع الجنسية" مقابل وديعة مالية!!



وكالات

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، قانون بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة مادية، المثير للجدل.

والقانون الذي قدمته الحكومة المصرية، يسمح للأجانب المقيمين في مصر بالحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة لا تقل عن سبعة ملايين جنيه مصريّ، أو ما يعادلها من العملة الأجنبيّة.

ورغم الجدل الذي يرافق القانون، إلا أنه صيغة مخففة عن مشروع القانون السابق الذي اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري، رسميًا، على مشروع القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرًا لمنحه وزير الداخلية سلطة مُطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للمادة 6 من الدستور، التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.

وأجاز القانون منح الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر، مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، في حالة قبول طلب التجنس.

#مصر #برلمان

أخبار ذات صلة

شاهد الصور: فتيان "داعش" ينفذون اعداما جماعيا وسط اثار تدمر

قرار تاريخي لمواجهة أزمة مالية..السعودية تستبدل "التقويم الهجري" بـ "الميلادي"

أناستيشيا ديفا

مسؤولة أوكرانية "عارية" على مواقع التواصل تثير الجدل

البيت الابيض ينتقد "ترامب" ومستشاريه واتهامات بوجود علاقات مالية مع روسيا و قناة "روسيا اليوم"

دونالد ترامب

"هاكرز" يهددون بنشر الفضائح الجنسية لترامب على الإنترنت

قاض أمريكي

صدمة بعد تباهي قاض أمريكي رفيع بمغامراته الجنسية "الحميمية"

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس : " يجب أن نقدم التحية لغزّة "

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بمجموعات ايمن جودة وابنه في انفجار بغزة

الموظفون والرواتب والسلاح.. ماذا دار بين المخابرات المصرية ووفد "حماس"؟

"واللا" العبري: الكتيبة 166 تجري تدريباً واسعاً الأحد على احتلال مدينة غزة

الجهاد توافق على التهدئة مع اسرائيل استجابة لوساطة مصرية

مؤتمر صحفي هام وعاجل للمبعوث الاممي ميلادنوف الساعة ١٢ ظهرا بغزة

هدوء حذر يخيم على غزة بعد إعلان حماس والجهاد الاسلامي التهدئة

الأخبار الرئيسية

بالونات - ارشيف

يديعوت تزعم: قرار الكابينيت التعامل العسكري مع البالونات الحارقة يمهد للعملية القادمة

كابينت- ارشيف

"الكابينيت"يفوض الجيش بالرد على كل طائرة ورقية وبالون حارق يطلق من غزة

فيديو : فرنسا تتوج بالذهب وتحقق كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

ميلادنوف عدنان ابو حسنه - ارشيف

ميلادينوف : غزة على حافة حرب جديدة اذا لم تتراجع كل الاطراف خطوة للوراء

قصف غزة -ارشيفية

هذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال