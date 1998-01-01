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خلال لقاء عباس..

البشير: ندعم وحدة الفلسطينيين ولن ندخر جهدًا لتحقيقها

الأحد 15 يوليو 2018 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
البشير: ندعم وحدة الفلسطينيين ولن ندخر جهدًا لتحقيقها



غزة/سما/

 أكد الرئيس السوداني عمر البشير، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى للعرب والمسلمين.

جاء ذلك لدى استقباله بمقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني محمود عباس، حسب بيان صادر عن الرئاسة السودانية.

وقال البشير "إننا على قناعة قوية بأهمية وحدة الفلسطينيين وتماسكهم لأن أي انقسام بينهم يعني إضعاف القضية وضياعها".

وأضاف، "السودان يدعم وحدة الفلسطينيين، ولن يدخر جهدًا لتحقيقها خاصة في الظروف الحالية".

من جهته أطلع عباس، البشير، على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والحلول المطروحة وجهود المصالحة والوحدة بين الفلسطينيين.

وثمن عباس موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية واستضافته للفلسطينيين.

ووصل، الرئيس السوداني، عمر البشير، الجمعة، العاصمة موسكو في زيارة رسمية (تستمر أيام).

ومن المقرر أن يشاهد اليوم المباراة النهائية لكأس العالم، التي ستقام على ملعب "لوجنيكي" في موسكو بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، إلى جانب زعماء آخرين.

#عباس #السودان

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