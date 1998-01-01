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نقابة المهندسين تعقد ورشة العمل "الواقع المروري في غزة"

الأحد 15 يوليو 2018 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت نقابة المهندسين - محافظات غزة ورشة العمل "الواقع المروري في مدينة غزة . مشاكل وحلول" بالمقر الرئيس لنقابة المهندسين وذلك اليوم  الأحد،  بمشاركة واسعة من ذوي الاختصاص من الوزارات الحكومية والمؤسسات المختصة، والمكاتب الاستشارية.

وتم خلال الورشة مناقشة  أبرز المشكلات التي تواجه الأزمة المرورية من  الإزدحام والطرق و الحوادث و المخالفات)، بالإضافة لأبرز الحلول المقترحة. 

وفي ختام الورشة تم وضع عدد من التوصيات تشمل تفعيل البرامج الثقافية والتوعوية والإرشادات التي تحسن مستوى الالتزام بالتعليمات المرورية، وتفعيل تطبيق القانون على جميع الحالات بما يضمن منع المخالفات المرورية، وتوجيه مشاريع التخرج لطلبة كليات الهندسة لدراسة وحل المشكلات المرورية، وتفعيل المسابقات الهندسية والأبحاث العلمية لحل المشكلات المرورية ضمن الإمكانيات المتاحة.

#نقابة المهندسين

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