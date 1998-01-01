فيديو : فرنسا تتوج بالذهب وتحقق كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

وكالات / سما /

توج منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى التي كان قد توج بها على أرضه وأمام جماهيره بقياده زين الدين زيدان في عام 1988. وذلك عقب تفوقهم على منتخب كرواتيا (4ـ2) في نهائي المونديال.

وعكس مجريات اللعب تقدم منتخب كرواتيا في النتيجة في الدقيقة 18 مستفيدا من النيران الصديقة، بعد كرة ثابتة نفذها جريزمان داخل منطقة الجزاء وأسكنها ماريو ماندجوكيتش شباك منتخب بلاده عن طريق الخطأ.

بعدها بـ 10 دقائق نجح إيفان بيريسيتش في إدارك التعادل لفريقه بطريقة مشابهة من ضربة ثابتة نفذها لوكا مودريتش في اتجاه الظهير الأيمن فرسالجكو الذي مرر إلى مربع العمليات، حيث قام المدافع فيدا بتحضيرها لإيفان بيريسيتش الذي راوغ ببراعة وسدد بقوة في شباك هوغو لوريس.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 6 دقائق، أعلن حكم المباراة عن ضربة جزاء لصالح منتخب فرنسا، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، التي أظهر وجود لمسة يد على إيفان بيريسيتش، نفذها جريزمان بنجاح لينهي المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدفين لواحد.

وكان جريزمان أول لاعب يسجل ضربة جزاء من تقنية الفيديو في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، كما أنه أول لاعب يسجل ضربة جزاء باستخدام تقنية الفيديو في نهائي كاس العالم.

في الشوط الثاني أحكم الديوك سيطرتهم على اللقاء، وابتعدو في النتيجة بهدفين آخرين، عن طريق، بول بوجبا في الدقيقة 59، وكيليان مبابي في الدقيقة 65.

وأظهر الكروات بعدها رد فعل لم يكن كافيا للعودة في النتيجة، رغم أنهم نجحوا في تقليص الفارق بهدف ثان (4ـ2)، عن طريق ماريو ماندزوكيتش مستغلا خطأ فادحا من هوغو لوريس.









































