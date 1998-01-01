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ضبط معمل لتصنيع وتغليف أدوية للتنحيف في جنين

الأحد 15 يوليو 2018 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة اليوم الاحد معمل لتصنيع وتغليف ادوية للتنحيف مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية في إحدى المنازل بمحافظة جنين.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بجهاز الضابطة الجمركية أنه بناء على معلومات استخبارية مفادها وجود معمل لتصنيع وتغليف ادوية للتنحيف وتخفيف الوزن بشكل غير قانوني في إحدى المنازل بمدينة جنين، وبعد إستصدار اذن تفتيش من النيابة العامة وتحريك دورية مشتركة مع مفتشي وزارة الصحة على الفور للمكان، حيث تم ضبط كمية من العبوات الفارغة والملصقات ( ليبل) وكبسولات فارغة وبودرة مسحوقة وماكنة للتعبئة والتغليف.

وافاد البيان انه تم مصادرة المضبوطات بالكامل والتحفظ عليها لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

#ضبط #الضابطة الجمركية

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