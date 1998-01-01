إسرائيل تسجن ممثل منظمة "تيكا" التركية 9 سنوات بتهمة تمويل "حماس

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية السجن 9 سنوات على الفلسطيني محمد مرتجى ممثل وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" التركية في غزة، بعد إدانته بتمويل حركة (حماس).

واعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، مرتجى في 12 فبراير/ شباط من العام الماضي في معبر بيت حانون "إيريز" شمالي قطاع غزة حيث كان مغادرا إلى تركيا بعد حصوله على تصريح مغادرة من السلطات الإسرائيلية المختصة، إذ كان من المفترض أن يحضر في تركيا الاجتماع التدريبي السنوي الذي تنظمه 'تيكا' التابعة لرئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة لمنسقيها وموظفيها المحليين.

ووجهت السلطات الإسرائيلية لمرتجى تهما عدة "العمل مع حركة حماس، وعضوية منظمة معادية، والتواصل مع جواسيس أجانب، وإعداد مؤامرة للإضرار بأمن الدولة".

ويعمل مرتجى منذ عام 2012، منسقا لـ'تيكا' في قطاع غزة، وهو متزوج ولديه 4 أبناء.