جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صوت فلسطين تقر بث برنامج اسبوعي للمتقاعدين العسكريين بعنوان "صفحات مشرقة "

الأحد 15 يوليو 2018 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

التقت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية ممثلة برئيس الهيئة اللواء سعيد فنونة ..وامين السر صلاح العجوري..ومفوض العلاقات العامة محمود دياب ..والمفوض الاعلامي المركزي للهيئة نبيل برزق مع مدير مدير عام اذاعة صوت فلسطين بالمحافظات الجنوبية علا كساب بحضور مقدمة البرامج اسماء الوادية والاخ رجاء صالحة. والاخ رياض ابو القمبزوذلك بمقر هيئة الاذاعة والتلفزيون بمدينة 

  وأكد اللواء فنونة رئيس الهيئة على الدور المهم للاعلام الفلسطيني .. في توصيل الرسالة الوطنية الفلسطينية  والاخطار المحدقة التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية.. وايضا دور الاعلام في توصيل رسالة المتقاعدين العسكريين الى كافة الجهات الرسمية من اجل توفير حياة كريمة  تليق بهم وبتضحياتهم ..
وطير فنونة تحيات الهيئة الى الوزير احمد عساف والى القائم باعمال وزارة الاعلام  د.فايز ابوعيطة على جهدهم الكبير الاعلامي والى انجاح هذا اللقاء المثمر .. 

وبدورها رحبت مديرة الاذاعة علا كساب  بهذة الزيارة مذكرة بالتاريخ النضالي المشرق والمشرف للمتقاعدين العسكريين على مستوى الوطن وفي الشتات ..

وابدت  كساب استعدادها  الكامل من خلال الاتفاق بين الاذاعة والهيئة على بث برنامج مسجل  اسبوعي للمتقاعدين العسكريين على مستوي الوطن بعنوان .....   صفحات  مشرقة   ......
لاظهار الدور الحقيقي للمتقاعدين من اجل الوطن .. وابراز الشخصية الوطنية الفلسطينية..وخدمة قضايا المتقاعدين العسكريين  .. والى تغطية جميع فعاليات ونشاطات الهيئة في كافة المجالات..

وثمن المفوض الاعلامي للهيئة نبيل برزق هذا الدور الايجابي والوطني  لاذاعة صوت فلسطين  من خلال التنسيق المشترك بين الهيئة والاذاعة الداعم للقضية الوطنية الفلسطينية ..ولكافة قضايا المتقاعدين العسكريين على مستوى الوطن..

ومن جهة اخرى تم التواصل مع رئيس لجنة الاذاعة والتلفزيون رافت القدرة الذي اكد على اهمية التواصل والعمل جاهدا  على تغطية فعاليات  ونشاطات الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية .. 

#متقاعدين #غزة

أخبار ذات صلة

رواتب

راتب كامل للمتقاعدين العسكريين والمدنيين بمناسبة العيد

الرئيس عباس

قانون تقاعد العسكريين على طاولة الرئيس "عباس " للمصادقة عليه

القسام

مشاهد تعرض لاول مرة .. شاهد: "القسام" تنشر فيلما بعنوان "الخط الاحمر "

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

يعقوب شاهين

فيديو : فوز المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين في برنامج "اراب ايدول "

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بمجموعات ايمن جودة وابنه في انفجار بغزة

الموظفون والرواتب والسلاح.. ماذا دار بين المخابرات المصرية ووفد "حماس"؟

"واللا" العبري: الكتيبة 166 تجري تدريباً واسعاً الأحد على احتلال مدينة غزة

نتنياهو مهددا ..سنوسع الرد إذا ما تطلب الأمر،واذا لم تفهم حماس الرسالة اليوم فستفهمها غداً

الجهاد توافق على التهدئة مع اسرائيل استجابة لوساطة مصرية

مؤتمر صحفي هام وعاجل للمبعوث الاممي ميلادنوف الساعة ١٢ ظهرا بغزة

هدوء حذر يخيم على غزة بعد إعلان حماس والجهاد الاسلامي التهدئة

الأخبار الرئيسية

كابينت- ارشيف

"الكابينيت"يفوض الجيش بالرد على كل طائرة ورقية وبالون حارق يطلق من غزة

ميلادنوف عدنان ابو حسنه - ارشيف

ميلادينوف : غزة على حافة حرب جديدة اذا لم تتراجع كل الاطراف خطوة للوراء

قصف غزة -ارشيفية

هذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال

قصف

هآرتس : " يجب أن نقدم التحية لغزّة "

كابينت- ارشيف

ما هي الوصايا التي أرسلها نتنياهو عبر "الهاتف" لوزراء الكابينت خلال التصعيد على غزة؟