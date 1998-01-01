الخضري يناشد ميلادينوف بتكثيف الجهود لإنهاء أزمات غزة

غزة/سما/

ناشد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري اليوم الأحد نيكولاي ميلادينوف منسق عمليات السلام في الشرق الأوسط بتكثيف جهوده لإنهاء أزمات قطاع غزة المتفاقمة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وقال الخضري في تصريح صحفي: “إن معاناة قطاع غزة الإنسانية والاقتصادية تتفاقم في ظل العدوان وتشديد الحصار الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن رفع الحصار عن غزة هو البوابة الأساسية لتحسين الوضع الاقتصادي، وتجاوز الأزمات الإنسانية”.

وأضاف الخضري: “من غير المقبول أن يبقى مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة تحت القصف والعدوان والحصار”، لافتا إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لنحو 300 ألف عامل بالإضافة لآلاف الخريجين وحالة كساد الأسواق ووقوف الصناعات وتُكبدها خسائر فادحة، بسبب احتجاز البضائع لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض إدخالها إلى غزة مع التشديد الجديد على معبر كرم أبو سالم التجاري”.

وطالب الخضري المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الإنسانية بأخذ خطوات فعلية ومؤثرة لتغيير الواقع الإنساني في القطاع من خلال العمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة، والخروج من دائرة رصد الحالة الإنسانية وإصدار تقارير عنه، داعيا إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن الحصار الإسرائيلي.