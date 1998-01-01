"الكابينيت"يفوض الجيش بالرد على كل طائرة ورقية وبالون حارق يطلق من غزة

القدس/سما/

: أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) بعد ظهر اليوم الأحد أمرا إلى جيش الاحتلال بالعمل على إنهاء استنزاف الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وذكرت القناة الثانية أن أعضاء (الكابنيت) استمعوا لتقارير أمنية وعسكرية عن جولة المواجهة الأخيرة وتقرر في النهاية مواجهة ظاهرة الطائرات والبالونات الحارقة بالقوة.

وأوضحت القناة أنه تقرر "الرد العسكري" بعد سقوط الوسائل الحارقة (الطائرات والبالونات الحارقة) في الغلاف، في محاولة لإنهاء هذه الظاهرة التي انطلقت مع بداية فعاليات مسيرة العودة في القطاع في 30 مارس الماضي.

وحوّل الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطلاقها نحو أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونجح الشبان خلال الأسابيع الماضية في إحراق عشرات آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات، ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.