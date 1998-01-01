التربية تعلن عن منح في المغرب والأردن بمجال الدراسات العليا

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في المغرب الشقيق بمجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) للعام 2018-2019، ضمن المنح المقدمة من الحكومة المغربية للطلبة الفلسطينيين.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي عن توفر عدد من المقاعد الدراسية في الجامعات الرسمية الأردنية بمجال الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراه).

وأشارت إلى أن الطالب المقبول يعامل معاملة الطالب الأردني من حيث الرسوم الدراسية، ويخضع للمنافسة على هذه المقاعد الطلبة الفلسطينيين في الضفة وغزة والشتات.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح والمقاعد؛ لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح والمقاعد المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا.