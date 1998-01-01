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البرغوثي: القصف على غزة جريمة حرب يجب ان تعاقب عليها اسرائيل

الأحد 15 يوليو 2018 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: القصف على غزة جريمة حرب يجب ان تعاقب عليها اسرائيل



رام الله/سما/

قال النائب مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان القصف الاسرائيلي على قطاع غزة و قتل الاطفال الابرياء جريمة حرب يجب ان تعاقب عليها اسرائيل.

واشار البرغوثي الى ان القصف الاسرائيلي لن ينال من عزيمة وارادة الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال ولن يكسر عزيمة المقاومة الشعبية التي تتجسد في مسيرات العودة في القطاع و في الضفة الغربية

وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بلجم اسرائيل واجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وقوانين حقوق الانسان التي تقوم بانتهاكها يوميا بحق الاطفال والنساء والمدنيين العزل.

واكد البرغوثي، على ضرورة مقاطعة اسرائيل وفرض عقوبات عليها حتى ترتدع كما جرى مع نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب افريقيا.

 
#قصف #غزة

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