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نجاة أسرة في البريج من الموت بسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي

الأحد 15 يوليو 2018 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة أسرة في البريج من الموت بسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي



غزة/سما/

أدى حريق ناتج عن ماس كهربائي فجر اليوم إلى تضرر منزل المواطن محمد نصار الخالدي من مخيم البريج "بلوك ١٠ "وحرق محتويات منزله .

وفي التفاصيل قال المواطن الخالدي الذي كان يتفقد اغراض منزله التي التهمتها السنة النيران أننا في ساعات الفجر الأولى وبالتحديد الساعة الثانية فجرا وإذ بأولادي يصرخون ويقولون نار نار تلتهم منزلنا وعلى الفور خرجوا من الشقة في حالة من الذعر والخوف

وأضاف لولا الرعاية الإلهية وحدوث الحريق الناجم عن ماس كهربائي في الطابق الأرضي من العمارة والتي كانت غير مسكونة لحدث مكروه ولكانت هناك خسائر بشرية فالحمد لله اقتصرت على الخسائر المادية

وعن أسباب الحريق قال ان الحريق ناجم عن شرط كهربائي مشيرا إلى أن الكهرباء كانت مقطوعة وثم اعادتها حسب الجدول الساعة الثانية فجرا وكنا نغص في النوم خاصة واننا نتيجة القصف لم ننم الليلة الماضية وأثناء وصل الكهرباء وقع الشرط والذي أدى إلى اشتعال النيران وكادت ان تمتد إلى الطوابق الأخرى لولا الجيران الذين هرعوا مشكورين واولادي وحضور سيارات الدفاع المدني اللذين اطفئوا الحريق

#غزة #البريج

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