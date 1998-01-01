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"الحايك" يحذر من ظهور انهيار واسع في المنظومة الاقتصادية بغزة

الأحد 15 يوليو 2018 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحايك" يحذر من ظهور انهيار واسع في المنظومة الاقتصادية بغزة



غزة/سما/

 حذر رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين علي الحايك اليوم الاحد من بدء ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة، نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام، ومنع الاحتلال الاسرائيلي إدخال حوالي 400 صنف من البضائع إلى غزة عبر معبر كرم ابو سالم.

وقال الحايك في تصريح صحفي إن الاوضاع الاقتصادية وصلت لحالة انهيار غير مسبوقة تجاوزت حالات الحروب متوقعاً أن يكون العام الحالي كارثياً من حيث أعداد العاطلين عن العمل والفقراء ، والمعتمدين على المساعدات الإنسانية .

واضاف الحايك أن وقف الصادرات والواردات يعني انضمام عشرات الآلاف من سكان غزة إلى صفوف العاطلين عن العمل ، ووصول أعداد الذين يعتمدون على المساعدات الانسانية لأكثر من 90% ، في وقت يعتبر فيه معدل الانهيار الاقتصادي في غزة هو الأعلى في العالم، مقارنة بالدول الأخرى.

وأشار الحايك إلى أن الحركة الشرائية في قطاع غزة وصلت إلى حدودها الدنيا، كمؤشر واضح لتفشي الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالعلاقات التجارية وضعف السيولة النقدية والعجز الشامل وارتفاع أعداد الشيكات المرجعة ، مما ينذر بارتفاع متوقع بمؤشرات البؤس بسبب الأوضاع الناشئة بفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق كافة المعابر المؤدية إليه.

ونوه الحايك إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى خطة إنعاش تنموية سريعة، والمضي قدماً في المصالحة الوطنية للبدء بمشاريع تنموية  تعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والانساني والتكامل الجغرافي بين غزة والضفة.

ودعا الحايك جميع الجهات المسئولة لإعادة تفعيل وتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية؛ والضغط على الجانب الاسرائيلي لإنهاء الحصار الاسرائيلي بشكل تام بما يحسن من اوضاع سكان غزة.

#الحايك #غزة

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