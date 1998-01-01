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الرئيس عباس يجتمع مع نظيره السوداني

الأحد 15 يوليو 2018 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وأطلع الرئيس عباس نظيره البشير على آخر المستجدات الفلسطينية، وخصوصا المخاطر المحدقة بمدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير واقتلاع السكان الأصليين من قرية الخان الأحمر.

كما أطلع الرئيس عباس نظيره السوداني على تطورات الأوضاع في المنطقة، ونتائج لقاءاته مع المسؤولين الروس.

وحضر الاجتماع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب، وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.

#الرئيس عباس #سودران

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