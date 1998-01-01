جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشبكة تستنكر جرائم الاحتلال بحق شعبنا وتطالب بتحرك دولي لمحاسبة قادة الاحتلال

الأحد 15 يوليو 2018 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشبكة تستنكر جرائم الاحتلال بحق شعبنا وتطالب بتحرك دولي لمحاسبة قادة الاحتلال



غزة / سما/

 

استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة جريمة الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا الفلسطيني  يوم امس من استهداف مباشر للمدنيين والمؤسسات والاراضي الزراعية والتي اسفرت عن استشهاد طفلين واصابة ثلاثين مواطنا .

وتشير الشبكة الى عشرات الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة واستهدفت مؤسسات ومنازل واراضي زراعية وبخاصة مبنى الكتيبة غرب غزة والتي اسفرت عن استشهاد طفلين كان يلهوان في ساحة الكتيبة واصابة اخرين بجراح وتضرر العديد من المؤسسات والمنازل بالمنطقة.

واعتبرت الشبكة ان هذه الجريمة الجديدة تضاف الى سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكيها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني من قتل وخنق وحصار ومصادرة اراضي وتهجير واقامة المستوطنات وتهويد القدس في ظل صمت وعجز دوليين للضغط على الاحتلال لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لوقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا وملاحقة قادة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وشددت الشبكة على ان الرد الفلسطيني على هذه الاعتداءات الاسرائيلية يكمن في الاسراع في انهاء الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية وتوفير مقومات الصمود لابناء شعبنا

أخبار ذات صلة

رسمياً: فلسطين تسلم الإحالة القانونية إلى الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال

سمير المشهراوي- ارشيف

المشهراوي: ربط المحكمة الاوروبية حماس بالإرهاب يشجع اسرائيل لارتكاب جرائم ضد شعبنا

اسماعيل هنية

هنية يحذر قادة الاحتلال من محاولات تصدير أزماتهم باتجاه غزة

شهداء -غزة

صور..7 شهداء بينهم قادة في سرايا القدس جراء قصف الاحتلال نفق للمقاومة شرق خانيونس

قناصة

نطلق النار عليهم بلا رحمة... شهادات حية عن جرائم قناصة الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين

فتح -ارشيفية

فتح: حماس تسعى للتهدئة مع الاحتلال وتمتنع عنها مع شعبنا

الأكثر قراءة اليوم

صور.. شهيدان واصابة العشرات باستهداف مبنى المكتبة الوطنية بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة

مصادر لـ"سما": التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين غزة واسرائيل بدءا من السابعة من مساء اليوم

الموظفون والرواتب والسلاح.. ماذا دار بين المخابرات المصرية ووفد "حماس"؟

اسرائيل ترفض طلب مصري بوقف التصعيد ضد غزة

"واللا" العبري: الكتيبة 166 تجري تدريباً واسعاً الأحد على احتلال مدينة غزة

نتنياهو مهددا ..سنوسع الرد إذا ما تطلب الأمر،واذا لم تفهم حماس الرسالة اليوم فستفهمها غداً

الجهاد توافق على التهدئة مع اسرائيل استجابة لوساطة مصرية

الأخبار الرئيسية

ميلادنوف عدنان ابو حسنه - ارشيف

ميلادينوف : غزة على حافة حرب جديدة اذا لم تتراجع كل الاطراف خطوة للوراء

قصف غزة -ارشيفية

هذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال

قصف

هآرتس : " يجب أن نقدم التحية لغزّة "

كابينت- ارشيف

ما هي الوصايا التي أرسلها نتنياهو عبر "الهاتف" لوزراء الكابينت خلال التصعيد على غزة؟

الشهيد احمد منصور حسان

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بمجموعات ايمن جودة وابنه في انفجار بغزة