الشبكة تستنكر جرائم الاحتلال بحق شعبنا وتطالب بتحرك دولي لمحاسبة قادة الاحتلال

غزة / سما/

استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة جريمة الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا الفلسطيني يوم امس من استهداف مباشر للمدنيين والمؤسسات والاراضي الزراعية والتي اسفرت عن استشهاد طفلين واصابة ثلاثين مواطنا .

وتشير الشبكة الى عشرات الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة واستهدفت مؤسسات ومنازل واراضي زراعية وبخاصة مبنى الكتيبة غرب غزة والتي اسفرت عن استشهاد طفلين كان يلهوان في ساحة الكتيبة واصابة اخرين بجراح وتضرر العديد من المؤسسات والمنازل بالمنطقة.

واعتبرت الشبكة ان هذه الجريمة الجديدة تضاف الى سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكيها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني من قتل وخنق وحصار ومصادرة اراضي وتهجير واقامة المستوطنات وتهويد القدس في ظل صمت وعجز دوليين للضغط على الاحتلال لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لوقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا وملاحقة قادة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وشددت الشبكة على ان الرد الفلسطيني على هذه الاعتداءات الاسرائيلية يكمن في الاسراع في انهاء الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية وتوفير مقومات الصمود لابناء شعبنا