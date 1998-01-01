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توسك يكشف الستار عن اعترافات ترامب حول أوكرانيا

الأحد 15 يوليو 2018 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
توسك يكشف الستار عن اعترافات ترامب حول أوكرانيا



موسكو/وكالات/

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأن دوافع سياسة روسيا تجاه أوكرانيا تثير اهتمامه، واعترف ترامب، أن حماسه تجاه أوكرانيا، أقل بكثير.

وأضاف توسك، في حديث لقناة TVN24 البولندية:" خلال عدة أحاديث معي، لم يحاول دونالد ترامب،إخفاء أنه يشعر بقدر أقل من الحماس تجاه أوكرانيا، ولديه المزيد من التفهم نحو ما فعلته روسيا في أوكرانيا".

وفي يونيو الماضي، أفادت وسائل الإعلام، بأن ترامب، خلال قمة "مجموعة الدول السبع الكبار"، أعلن أن شبه جزيرة القرم تعود لروسيا لأن غالبية سكانها من الناطقين بالروسية. وأعرب ترامب عن شكه في وجود ضرورة وفائدة من تقديم المساعدة المالية لسلطات كييف، وقال: "أوكرانيا، إحدى أكثر الدول فسادا في العالم".

وفي يوليو الجاري، قال ترامب، إنه لو كان يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2014، لم يكن ليسمح بانضمام القرم إلى روسيا. وأشار ترامب، إلى أن سلفه، باراك أوباما، يتحمل مسؤولية ما جرى.

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